FF Bad Salzuflen: Ein Mensch bei Küchenbrand durch Rauchgas verletzt / Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Gröchteweg im Einsatz. Parallel geht es zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage

Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Gröchteweg im Einsatz. Parallel geht es zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage

Bad Salzuflen

(dhob). Zu einem Zimmerbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen am Dienstagabend (22.08.2023) gerufen worden. Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Gröchteweg nahmen das Piepen eines Heimrauchmelders in einer Nachbarwohnung wahr und wählten gegen 19.50 Uhr den Notruf. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch ein Mensch in der Wohnung befindet, alarmierte die Leitstelle Lippe unter dem Stichwort "Feuer MiG" - Menschenleben in Gefahr die Feuerwehr. Der ebenfalls mitalarmierte Rettungsdienst war ersteintreffend und konnte Qualm und Brandgeruch vor Ort bestätigen. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür und fanden die Bewohnerin in der Küche vor. Sie wurde durch Rauchgase verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte brennenden Kunststoff auf der Herdplatte ab. Anschließend wurde mittels Überdrucklüftern der Qualm aus der Wohnung gedrängt. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben von Rauch und Feuer verschont. Nach rund einer Stunde konnten die rund 30 Kräfte wieder einrücken. Parallel zu dem Brand am Gröchteweg rief die Brandmeldeanlage des Vitasols die Feuerwehr auf den Plan. Ein Schadensereignis konnte hier allerdings nicht festgestellt werden.

