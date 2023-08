Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Neubau eines Kindergartens brennt am Elkenbreder Weg

Feuerwehr verhindert mit rund 50 Einsatzkräften schlimmeres

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am späten Mittwochabend (02.08.2023) zu einer unklaren Rauchentwicklung unweit der Herforder Straße gerufen worden. Passanten hatten gegen 22.30 Uhr in Höhe des dortigen Supermarkts aufsteigenden Qualm in der Elkenbrede wahrgenommen und den Notruf gewählt. Bereits auf der Anfahrt konnte die Feuerwehr einen Brand an einem Kindergarten-Neubau am Elkenbreder Weg ausmachen. Weitere Kräfte wurden unter dem Stichwort "Feuer 3" nachalarmiert. Derweil zogen kräftige Rauchschwaden über den gesamten Straßenzug. An dem Rohbau hatte sich das Feuer am Obergeschoss deutlich sichtbar in die Holzkonstruktion gefressen. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude, öffneten die Decken- und Wandkonstruktion und löschten den Brand ab. Einige Propangasflaschen wurden in Sicherheit gebracht. Rund zwei Stunden nach der ursprünglichen Alarmierung konnten die rund 50 Feuerwehrleute wieder einrücken. Die Kriminalpolizei hat Brandursache und Schadenshöhe die Ermittlungen aufgenommen. Der Elkenbreder Weg war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell