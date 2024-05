Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Benningen am Neckar: 32-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstählen aus Fahrzeugen in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Marbach am Neckar konnten am Dienstagmorgen (21.05.2024) einen 32-Jährigen vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen begangen zu haben.

Im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Mann im Lerchenweg versuchen soll, geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Dieser soll mit einem E-Scooter unterwegs sein. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung gegen 01:30 Uhr einen 32-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Keltenstraße feststellen, auf den die abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Mutmaßlich nach Erkennen des Streifenwagens stellte der Tatverdächtige seinen mitgeführten E-Scooter ab und rannte davon. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Mann in einem Vorgarten feststellen und vorläufig festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person wurden ein Tierabwehrspray, eine Kleinmenge Betäubungsmittel, mehrere Kundenkarten einer weiblichen Person sowie ein Geldbeutel mit Bargeld aufgefunden. Auch bei der Überprüfung seines mitgeführten E-Scooters stellte sich heraus, dass dieser bereits als gestohlen gemeldet war. Der 32-Jährige wurde für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige mutmaßlich für weitere Diebstahlsdelikte in Benningen am Neckar sowie in Freiberg am Neckar verantwortlich ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 32-Jährige einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl gegen den Mann, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen zu den weiteren Taten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell