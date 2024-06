Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Unfall im Begegnungsverkehr. Beteiligter flüchtet von der Unfallstelle.

Birkenau (ots)

Am Samstag, den 08.06.2024, um 14:05 Uhr streifte ein blauer Mercedes Transporter ähnlich einem Sprinter oder Vito eine schwarzen Audi A6 Avant an der vorderen linken Seite und Außenspiegel. Der 35-jährige Audi Fahrer aus Birkenau fuhr die Straße Am Schlosspark und bog an der Einmündung Nieder- Liebersbach auf den Zubringer zur B38 ab. Im Kurvenbereich kam es zwischen dem entgegenkommenden blauen Mercedes und dem Audi A 6 zur seitlichen Berührung. Hierdurch wurde der Audi beschädigt. Der Sachschaden am schwarzen Audi beträgt ca. 1100,-EUR. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Heppenheim sucht nach Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell