Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit Pkw und ca. 12j. Mädchen auf einem Fahrrad

Endlichhofen (ots)

Am Montag, 25.03.24, gg. 11:30 Uhr, kam es auf der K80 zwischen Oelsberg und Endlichhofen zu einem Unfall zwischen einem ca. 12 Jahre altem Mädchen auf einem Fahrrad und einem Auto. Das Mädchen fuhr vor dem Auto in die gleiche Richtung. Kurz hinter dem Friedhof Endlichhofen wollte die Autofahrerin das Mädchen in langsamer Geschwindigkeit überholen, als das Mädchen unvermittelt nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, wobei sich das Mädchen leicht verletzte. Sie konnte die Fahrt mit ihrem im Feldweg wartenden Bruder fortsetzen. Aufgrund des Schreckmoments konnte die Autofahrerin nicht fragen, wie das Mädchen heißt. Die Eltern des Mädchens sollen sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

