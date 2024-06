POL-VIE: Diebstahl aus einer Gärtnerei

Kempen (ots) - Am Mittwochnachmittag um 17:00 Uhr befuhr eine 62-jährige Kempenerin den Geh- und Radweg des Hagelkreuzweges in Richtung des Concordienplatzes. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte sie und verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /Tö. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Leitstelle Stefan Toelke Telefon: 02162/377-1191 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191 E-Mail: ...

