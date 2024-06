POL-VIE: Kollision zwischen Radfahrern - beide verletzt

Viersen (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 16: Uhr, klingelte eine männliche Person auf der Bergstraße an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau aus Viersen. Unter dem Vorwand eine Kontrolle nach einem Rohrbruch durchzuführen ließ die Dame ihn in die Wohnung. Im Badezimmer sollte Sie den Duschkopf halten während er im Wohnzimmer nach Flecken an der Decke ...

mehr