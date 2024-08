Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240815 - 0810 Frankfurt - Nordend: Versuchte Vergewaltigung - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des Sonntags (11. August 2024), ereignete sich im Nordend ein sexueller Übergriff, bei dem eine 23-Jährige mehrfach unsittlich berührt wurde. Die Geschädigte setzte sich zur Wehr. Drei bislang unbekannte Männer entkamen. Die Kriminalpolizei Frankfurt am Main ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung in Verbindung mit einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Die 23-jährige Geschädigte habe sich gegen 05:00 Uhr auf eine Sitzbank in der Eschenheimer Anlage gesetzt. Kurze Zeit später sprachen die drei Unbekannten die 23-Jährige an und fragten, ob diese ein Feuerzeug mit sich führe. Im Verlauf des Gespräches habe einer der Tatverdächtigen die Geschädigte mehrfach unsittlich berührt. Diese habe sodann unmissverständlich klargemacht, dass sie dies nicht wolle. Sodann hätten die Unbekannten die Geschädigte geschlagen und getreten. Hierbei verletzte sich die 23-Jährige. Während der Tat habe die Geschädigte mehrfach nach Hilfe gerufen. Letztlich sei es ihr gelungen sich von den Tatverdächtigen zu lösen und zu flüchten.

Die drei Unbekannten sind weiterhin flüchtig und können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 183 cm groß, schlanke Statur, gebräunte Haut, lockige schwarze Haare, welche seitlich kurz geschoren waren, dunkle Augenfarbe, Dreitagebart mit einem markanteren Oberlippenbart; trug eine schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt, Schuhe der Marke Nike Modell "Airforce".

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 183 cm groß, kräftige aber nicht dicke Statur, gebräunte Haut, dunkle Haare, welche an den Seiten kürzer sind, trug auf der rechten Seite der Haare einen Scheitel, dunkle Augenfarbe, dunkler Vollbart; trug dunkle Bekleidung, Schuhe der Marke Nike Modell "Airforce".

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 172 cm groß, schlanke Statur, helle Haut, trug lange dunkle Haare zu einem Dutt gebunden, dunkle Augenfarbe, trug einen dunklen Dreitagebart; dunkel bekleidet mit hellen Schuhen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Unbekannten und / oder zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell