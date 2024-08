Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240815 - 0807 Frankfurt - Eschersheim: Betrügerischer Anruf

Frankfurt (ots)

(yi) In dem Zeitraum vom 24. Juli 2024 - 7. August 2024 meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter eines digitalen Bezahldienstes bei einem 79-Jährigen. Diesen betrog er um mehrere tausend Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Geschädigte mehrere Telefonanrufe eines unbekannten Mannes erhalten, welcher sich als Mitarbeiter eines digitalen Bezahldienstes ausgab. Dieser habe ihm mitgeteilt, dass das Konto des 79-Jährigen gehackt worden sei. Weiter gaukelte der Tatverdächtige dem Geschädigten vor, dass man den angeblichen Hackern auf die Schliche kommen könne, indem man kleinere Geldbeträge an diese überweise. Hierzu müsse sich der Geschädigte lediglich in dessen Konto einloggen. Nachdem der 79-Jährige sich in sein Konto eingeloggt habe, sei von diesem Geld in Höhe von mehreren tausend Euro abgehoben worden.

Die Polizei warnt:

- Seien Sie vorsichtig bei Anrufen von unbekannten Nummern, insbesondere wenn sie unerwartet kommen,

- Beenden Sie verdächtige Anrufe und kontaktieren Sie die Institution direkt über eine offizielle Nummer,

- Geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten heraus,

- Verlassen Sie sich nicht allein auf die Anrufer-ID, diese kann manipuliert werden, um eine falsche Identität vorzutäuschen,

- Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell