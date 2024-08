Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240813 - 0805 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall - Zeugen werden gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montag (12. August 2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt und der Anschlussstelle Niederrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Fahrzeuge, welche in den Unfall involviert waren, auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel gegen 10:30 Uhr unterwegs gewesen. Auf dem Fahrtstreifen ganz rechts habe sich eine bislang unbekannte Sattelzugmaschine mit Auflieger und der Aufschrift "Grundhöfer" befunden. Diese sei sodann auf den Nachbarfahrtstreifen nach links gefahren. Auf diesem habe sich ein unbekanntes dunkles Auto befunden, welches sodann, ohne sich zu vergewissern, vermutlich eine Ausweichbewegung auf die Fahrspur der 38-jährigen Renault-Fahrerin, welche sich auf der linken Nachbarspur befand, gemacht habe. Daraufhin habe die Renault-Fahrerin ihr Auto nach links auf die nächste Fahrbahn gezogen und sei dort seitlich mit dem 55-jährigen VW Golf-Fahrer kollidiert. Weiter sei die 38-Jährige sodann mit der Betonleitwand zusammengeprallt. Durch den Aufprall sei sie zurückgeschleudert worden in Richtung des unbekannten dunklen Fahrzeugs. Dieses sei ebenfalls von der Renault-Fahrerin getroffen worden. Weiter sei der 55-Jährige durch die Kollision nach links ausgewichen und in die Betonleitwand gedrückt worden.

Sowohl die Sattelzugmaschine mit Auflieger, als auch das unbekannte dunkle Fahrzeug verließen den Unfallort, ohne Ihren Pflichten nachzukommen.

Durch die Landung des Rettungshubschraubers wurde die Richtungsfahrbahn Norden von 10:45 Uhr bis 10:52 Uhr komplett gesperrt. Bei dem Unfall verletzte sich keiner der bislang bekannten Unfallbeteiligten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder zu den unbekannten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 46400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell