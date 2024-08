POL-F: 240812 - 0803 Frankfurt - Fürth - Hanau: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr.-0787 vom 7. August 2024 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Samstag (10. August 2024) besprühte ein 22-Jähriger einen 46-Jährigen und dessen Familie mit Reizgas. Die Polizei nahm den Aggressor sodann fest. Gegen 17:45 Uhr habe der Tatverdächtige, nach derzeitigen Erkenntnissen, in der Kaiserstraße an das Gesäß einer 41-Jährigen gefasst. Der 46-jährige Ehemann habe sodann den ...

