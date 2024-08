Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240812 - 0802 Frankfurt - Innenstadt: 32. Christopher Street Day - Vorläufige Bilanz der Polizei zum Wochenende

Frankfurt (ots)

(th) "Wir sind extrem liebevoll" - das war das Motto des diesjährigen Frankfurter Christopher Street Days, welcher gestern nach drei Tagen des Feierns zu Ende ging. Mit rund 55.000 Besucherinnen und Besuchern nahmen nochmals mehr Menschen als im vergangenen Jahr an den bunten, vielfältigen und friedlichen Veranstaltungen des CSD-Wochenendes teil.

Die Frankfurter Polizei war von Beginn an mit zahlreichen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im gesamten Innenstadtbereich präsent. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Veranstaltungsbereich rund um die Konstablerwache und im Regenbogenviertel. An der Großdemonstration in Form eines Aufzugs am Samstag nahmen wie im vergangenen Jahr rund 13.000 Menschen teil. Bei bestem Wetter herrschte während der gesamten Parade eine ausgelassene und friedliche Stimmung unter den Teilnehmenden und Zuschauern.

Auch in diesem Jahr war das Infomobil der Polizei mit dem Team der Einstellungsberatung und den Ansprechpersonen für LSBT:IQ-Lebensweisen über die gesamten drei Tage präsent.

Am Veranstaltungswochenende nahm die Polizei insgesamt 17 Strafanzeigen auf. Überwiegend handelte es sich um alkoholbedingte Körperverletzungen, aber auch um sexuelle Belästigungen und Beleidigungen. Bei einer dieser Strafanzeigen liegt nach derzeitigem Kenntnisstand ein queerfeindliches Motiv vor: Am Freitag, den 09.08.2024 kam es aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus zu einer homophoben Beleidigung zum Nachteil eines Mannes, der sich der queeren Szene zurechnet. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

