Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240811 - 0801 Frankfurt - Innenstadt: Rettungskräfte mit Steinen beworfen

Frankfurt (ots)

(yi) Am Donnerstag, den 7. August 2024, bewarf ein 29-Jähriger mit Steinen die Besatzung zweier Rettungswagen, welche dabei waren, einer jungen Dame zu helfen. Polizeibeamte nahmen den Steinwerfer sodann fest.

Gegen 14:55 Uhr befanden sich die Rettungssanitäter im Bereich der Parkanlage "Nizza" zwischen der Friedensbrücke und dem Holbeinsteg, als der 29-Jährige begann diese mit Steinen zu bewerfen. Einer der Sanitäter bemerkte das Geräusch des Aufpralls des Steines am Rettungswagen und nahm kurze Zeit später eine Person wahr, welche mit aufgesetzter Kapuze in Richtung Friedensbrücke lief. Um rechtzeitig vor einem weiteren Angriff warnen zu können, blieb der 46-Jährige neben dem Rettungswagen stehen. Kurze Zeit später warf der Tatverdächtige erneut einen Stein gezielt in Richtung der Rettungskräfte. Der 46-jährige Sanitäter entschloss sich den Angreifer zur Rede zu stellen und lief auf diesen zu. Dieser floh inzwischen in Richtung "Main Nizza Gastronomie".

Dort lief der 29-Jährige in die offenen Arme zweier aufmerksamer Wachpolizisten, welche zur Unterstützung hinzukamen, den Steinwerfer stellten und einer Polizeistreife übergaben. Diese brachten ihn auf die Dienststelle.

Er muss sich nun des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell