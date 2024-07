Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Männer mit verbotenen Waffen gestoppt

Zittau (ots)

Die Bundespolizei hat in den letzten 24 Stunden in Zittau zwei verbotene Gegenstände sichergestellt.

In der Nacht zum 16. Juli 2024 hatte um 02:50 Uhr ein 40-jähriger Deutscher eine Paintball-Handwaffe dabei, die er so nicht in der Öffentlichkeit führen darf. Die Beamten haben den Mann am Zittauer Bahnhof kontrolliert und die Softair-Waffe sichergestellt. Am 17. Juli 2024 wurde in der Grenzkontrollstelle auf der B 178 bei Zittau um 05:25 Uhr ein 51-jähriger deutscher Autofahrer kontrolliert. Bei ihm fanden die Beamten griffbereit in der Fahrertür einen Teleskopschlagstock. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150,00 Euro zahlen müssen.

In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell