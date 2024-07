Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mutmaßlichen Kabeldieb gestoppt

Ebersbach (ots)

13.07.2024 Uhr / 13:45 Uhr / Ebersbach

Am 13. Juli 2024 war ein mutmaßlicher Kabeldieb mit seinem Fahrrad in Ebersbach unterwegs und wurde durch die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz kontrolliert.

Um 13:45 Uhr stoppten die Bundes- und Landespolizisten den 24-jährigen tschechischen Staatsbürger im Bereich Oberland und fanden in seinem Rucksack mehrere dünne Kupferkabelabschnitte sowie einen Seitenschneider. Die Herkunft der Kabel blieb vorerst ungeklärt. Sie wurden sichergestellt und der Landespolizei übergeben. Sie ermittelt auch, ob der Mann mit Einbruchsdiebstählen in der letzten Zeit in Verbindung stehen könnte. Er verblieb auf freiem Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell