Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Männer verhaftet - Einer wollte fliehen

Uhyst (BAB 4) (ots)

09.+10.07.2024 Uhr / Uhyst (BAB 4)

Die Bundespolizei stoppte am 9. Juli 2024 an der Autobahn 4 auf einem Parkplatz bei Uhyst einen aus Richtung Görlitz kommenden PKW. Zwei der vier polnischen Insassen wurden per Haftbefehl gesucht. Einer floh, konnte aber noch vor Ort ergriffen werden. Es klickten die Handschellen. Der zweite Mann wurde nach Haftrichtervorführung ebenfalls inhaftiert.

Wegen Diebstahls hatte das Landgericht Görlitz 2022 den 31-jährigen Fahrer des Opel Astra zu drei Jahren Haft verurteilt. Hiervon sind noch 295 Tage zu verbüßen. Der Pole war 2023 in sein Heimatland abgeschoben worden. Nachdem die Beamten den Mann mit dem in der Fahndung stehenden Haftbefehl konfrontiert hatten, ergriff er die Flucht, konnte aber sofort von den Beamten überwältigt werden. Beim Anlegen der Handschelle wehrte er sich vehement und zog sich leichte Schürfwunden zu. Der Mann konnte schließlich an eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Bautzen übergeben werden. Er stand unter Drogeneinfluss und besitzt keinen Führerschein. Die Landespolizei ermittelt nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Einwirkung berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis. Außerdem lieferte sie den Polen zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Unter den anderen Insassen befand sich ein weiterer gesuchter Mann. Er ist 22 Jahre alt und zur sofortigen Beendigung seines Aufenthaltes im Bundesgebiet ausgeschrieben. Ihm waren die Freizügigkeitsrechte aberkannt worden, weil er in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist. Da er gegen diese Einreisesperre inzwischen viermal verstoßen hat, wurde er am 10. Juli dem Haftrichter vorgeführt, der Hauptverhandlungshaft angeordnet hat. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In Kürze soll ein beschleunigtes Gerichtsverfahren folgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell