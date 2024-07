BPOLI EBB: Haftbefehl gegen Fälscher umgesetzt

Ohorn (ots) - 04.07.2024 / 03:50 Uhr / Ohorn (BAB 4) Ein 37-jähriger Iraner hat in der Nacht zum 4. Juli 2024 vier Landsleute eingeschleust und wurde durch die Bundespolizei auf der Autobahn 4 bei Ohorn gestoppt. Der in Deutschland lebende Mann war mit den Migranten in einem Peugeot 308 in Richtung Dresden unterwegs. Sie besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Reisedokumente. Es handelt sich bei ihnen um eine Frau ...

mehr