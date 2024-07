Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchten Straftäter gestoppt

Zittau (ots)

01.07.2024 / 02:00 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte in der Nacht zum 1. Juli 2024 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n nahe Zittau um 02:00 Uhr einen 51-jährigen tschechischen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch eine offene Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 503,50 Euro zahlen muss. Da er den Betrag gleich entrichten konnte, entging er fünf Tagen Haft, die er stattdessen hätte verbüßen müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell