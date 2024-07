BPOLI EBB: Baumaterial von Bahnhofsbaustelle gestohlen

Neusalza-Spremberg (ots) - 24.06.2024 / 05:00 Uhr / Neusalza-Spremberg Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte in den frühen Morgenstunden des 24. Juni 2024 den Bahnhof in Neusalza-Spremberg. Gegen 05:00 Uhr stellten die Polizisten fest, dass am Bahnhofsgebäude der Schriftzug "Welcome to hell" und ein Hakenkreuz mit einer Gesamtgröße von 1 x 1 Meter in roter Farbe angesprüht worden waren. Dies wurde fotografisch ...

