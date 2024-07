Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser und Migranten aufgegriffen

Ohorn (ots)

04.07.2024 / 03:50 Uhr / Ohorn (BAB 4)

Ein 37-jähriger Iraner hat in der Nacht zum 4. Juli 2024 vier Landsleute eingeschleust und wurde durch die Bundespolizei auf der Autobahn 4 bei Ohorn gestoppt.

Der in Deutschland lebende Mann war mit den Migranten in einem Peugeot 308 in Richtung Dresden unterwegs. Sie besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Reisedokumente. Es handelt sich bei ihnen um eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren. Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Hier werden sie erkennungsdienstlich behandelt und fahndungsmäßig überprüft. Beim Beifahrer handelt es sich um den Cousin des Fahrers, den er mit nach Hause nehmen wollte. Die anderen drei Mitfahrer sind dem Schleuser fremd und wollte er in Dresden absetzen. Wo er die Personen abgeholt hat sowie der genaue Grenzübertrittsort der Migranten sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern. Die eingeschleusten Iraner müssen sich wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie und der Schleuser befinden sich noch auf der Dienststelle. Die Bearbeitung dauert an.

