Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240811 - 0798 Frankfurt - Eckenheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Frankfurt (ots)

(yi) Am Freitagabend (9. August 2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Marbachweg, bei dem sich eine 52-Jährige leicht verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe die Peugeot-Fahrerin gegen 20:55 Uhr die Dörpfeldstraße in Richtung Marbachweg befahren. Beim Einfahren in den Marbachweg habe die 52-Jährige den vorfahrtsberechtigten Linienbus übersehen. Um einer möglichen Kollision zu entgehen, habe sie mit ihrem Auto beschleunigt und den Marbachweg in Richtung Eckenheimer Landstraße befahren. Im Zuge der Beschleunigungsaktion habe die Peugeot-Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sei sodann nach links vom Weg abgekommen und habe mehrere Schutzbügel überfahren. Die Fahrt habe erst geendet, nachdem sie einen mit hohen Büschen bewachsenen Grünstreifen überfuhr. Sodann sei die 52-Jährige in einem Metallzaun zum Stehen gekommen.

Rettungskräfte erstversorgten die Leichtverletzte. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Auto wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Im Rahmen dessen musste der Marbachweg in Richtung Gießener Straße zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

