Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240809 - 0797 Frankfurt - Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagabend (8. August 2024) kam es in der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Elektrofahrrad. Der Pedelec-Fahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 23-jährige Pedelec-Fahrer die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße aus Bockenheim kommend in Richtung Rödelheim befahren. Entgegengesetzt der Fahrtrichtung habe der 23-Jährige sodann in die Straße "Am Hohen Weg" einbiegen wollen. Hierbei sei es zum Zusammenstoß mit dem heranfahrenden 38-jährigen Nissan Qashqai-Fahrer gekommen, welcher ebenfalls die Friedrich-Wilhelm-von-Steube-Straße auf dem rechten Fahrtstreifen aus Bockenheim kommend in Richtung Rödelheim befuhr. Durch die Kollision verletzte sich der Pedelec-Fahrer schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell