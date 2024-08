POL-F: 240808 - 0795 Frankfurt - Hanau: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr.-0792 vom 8. August 2024 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (yi) Ein 69-Jähriger versuchte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (7. August 2024) in einer U-Bahn in Ginnheim den Rucksack des U-Bahnführers zu rauben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen anschließend fest. Gegen 05:45 Uhr habe der Tatverdächtige, nach derzeitigen Erkenntnissen, in ...

