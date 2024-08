Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240808 - 0793 Frankfurt - Ginnheim: Nach einem versuchten schweren Raub klicken die Handschellen

Frankfurt (ots)

(yi) Ein 69-Jähriger versuchte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (7. August 2024) in einer U-Bahn in Ginnheim den Rucksack des U-Bahnführers zu rauben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen anschließend fest.

Gegen 05:45 Uhr habe der Tatverdächtige, nach derzeitigen Erkenntnissen, in der U-Bahn Alkohol konsumiert und diesen in einem Fahrbahnabteil verschüttet. Der 60-jährige U-Bahnführer habe den verschütteten Alkohol aufwischen wollen und übergab seinen mitgeführten Rucksack einer 68-Jährigen, welche sich ebenfalls in der U-Bahn befunden habe.

Kurze Zeit später sei der Tatverdächtige erschienen und habe versucht den Rucksack, welche die Geschädigte in ihren Händen hielt, an sich zu reißen. Um seinem Vorhaben Nachdruck zu verleihen, habe der 69-Jährige die Geschädigte an einem Arm gefesselt und diese mit einer Spielzeugpistole bedroht. Der Aggressor sei sodann ohne Rucksack geflüchtet, als der U-Bahnführer zurückkehrte.

Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen im Nahbereich an, nahmen diesen fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Die zuvor verwendeten Handschellen sowie die Spielzeugpistole stellten die Polizisten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 69-Jährigen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell