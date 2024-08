Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240811 - 0800 Frankfurt - Bahnhofsviertel: 22-Jähriger setzt Reizgas ein - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Samstag (10. August 2024) besprühte ein 22-Jähriger einen 46-Jährigen und dessen Familie mit Reizgas. Die Polizei nahm den Aggressor sodann fest.

Gegen 17:45 Uhr habe der Tatverdächtige, nach derzeitigen Erkenntnissen, in der Kaiserstraße an das Gesäß einer 41-Jährigen gefasst. Der 46-jährige Ehemann habe sodann den 22-Jährigen zur Rede stellen wollen. Dieser habe sodann sowohl den Ehemann, als auch dessen Kinder, welche im Alter von sechs acht und zwölf Jahren sind, mit Reizgas besprüht und sei anschließend in ein dortiges Lebensmittelgeschäft gegangen. Dort habe der Tatverdächtige weitere Unabhängige sowie diverse Lebensmittel mit Reizgas besprüht.

Eine Polizeistreife nahm den 22-Jährigen fest und brachte ihn zwecks richterlicher Vorführung in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell