Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Unna (ots)

Nachdem einer Geschädigten am 17.06.2023 in Werl die Geldbörse mit ihrer Debitkarte entwendeten worden ist, wurden anschließend widerrechtliche Abbuchungen mit der Karte getätigt.

Am Nachmittag des 17.06.2023 hob ein Unbekannter Bargeld an einem Geldautomaten in Unna an der Bahnhofstraße ab. Dieses wurde von einer Videokamera aufgezeichnet.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder des Tatverdächtigen:

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/131807

Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell