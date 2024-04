Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht durch Radfahrerin

Selm (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger ist am Dienstag (02.04.2024) der 82-jährige Fußgänger leicht verletzt worden.

Gegen 14.25 Uhr war er im verkehrsberuhigten Bereich der Steinstraße unterwegs und wollte die Straße überqueren. Er wurde dabei nach seinen Angaben von hinten von einer älteren Radfahrerin angefahren. Beide Beteiligte stürzten zu Boden.

Die Frau fuhr anschließend mit ihrem Rad davon, ohne sich um eine Schadensregulierung oder den gestürzten Fußgänger zu kümmern.

Die Radfahrerin soll etwa 80 Jahre alt gewesen sein und fuhr ein Rad mit einem geflochtenen Korb auf dem Gepäckträger.

Wer kann Angaben zu dem Unfall oder der Radfahrerin machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

