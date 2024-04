POL-MFR: (317) Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Cadolzburg (ots) - Am Montagnachmittag (01.04.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Landkreis Fürth. Insgesamt wurden 7 Personen verletzt. Die 66-jährige Fahrerin eines Mazda fuhr gegen 16:30 Uhr die Roßendorfer Straße vom Gewerbegebiet Am Seukenbach kommend in Fahrtrichtung Roßendorf. Zeitgleich fuhr ein 31-Jähriger mit einem Opel die Seckendorfer Straße von Seckendorf kommend in Richtung ...

