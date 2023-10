Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sassnitz (ots)

Am 30.10.2023 gegen 13:30 Uhr kam es in Sassnitz in der Straße "An der B96" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 66-jährigen deutschen PKW-Fahrerin und einer 72-jährigen deutschen Fußgängerin zu einem Verkehrsunfall. Die 66-jährige Fahrerin eines PKW Ford fuhr vom Geländer der Shell-Tankstelle nach links auf die Straße "An der B96". Dabei übersah sie die 72-jährige Fußgängerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn in Richtung der Tankstelle überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Sana-Krankenhaus nach Bergen gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Am PKW entstand ein Sachschaden von 1.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell