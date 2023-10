POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des Fußballspiels des Greifswalder FC - FC Energie Cottbus

PHR Waren (ots) - Am Sonntag, 29.10.2023, wurde durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass durch bisher unbekannte Tatverdächtige der Bahnhofstunnel in der Lloydstraße in Waren durch Graffiti beschädigt worden ist. An den Wänden wurden mehrere verfassungswidrige Graffitis in unterschiedlichen Farben und Größen angebracht. Sechs Schriftzüge und Zeichen wurden ...

mehr