Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240813 - 0804 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagabend (12. August 2024) kam es gegen 20:30 Uhr in der Taunusstraße in Höhe Haus Nr. 23 zu einem Raub. Die Täter sind flüchtig.

Der 38-jährige Geschädigte begab sich nach Frankfurt, um von hier einen Geldtransfer ins Ausland zu tätigen. Unterwegs konsumierte er Alkohol, was dazu führte, dass er im Bereich der Taunusstraße/ Elbestraße einschlief. Nachdem der Geschädigte wieder aufgewacht war, bemerkte er das Fehlen seines Smartphones und sprach zwei in der Nähe befindliche Männer darauf an. Diese behaupteten zu wissen, wer das Telefon entwendet habe, sodass der Geschädigte mit den beiden Unbekannten mitging.

Unmittelbar danach kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Unbekannten und dem Geschädigten, in dessen Folge ihm eine Stofftasche entrissen und die rechte Hosentasche aufgerissen wurde. Aus dieser fiel das mitgeführte und für den Transfer bestimmte Bargeld in Höhe von 1000 EUR zu Boden, welches die beiden Männer an sich nahmen und in Richtung Innenstadt flüchteten.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell