POL-F: 240814 - 0806 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Geschädigter erlangt Handy zurück - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (ma) Am Montagabend (12. August 2024) kam es gegen 20:30 Uhr in der Taunusstraße in Höhe Haus Nr. 23 zu einem Raub. Die Täter sind flüchtig. Der 38-jährige Geschädigte begab sich nach Frankfurt, um von hier einen Geldtransfer ins Ausland zu tätigen. Unterwegs konsumierte er Alkohol, was dazu führte, dass er im Bereich der Taunusstraße/ Elbestraße einschlief. Nachdem der Geschädigte wieder ...

mehr