Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240815 - 0809 Frankfurt- Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochabend, den 14. August 2024, kam es gegen 19 Uhr am Mainufer, im Bereich des Untermainkais, zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Der 24-jährige Geschädigte befand sich mit einem Bekannten im dortigen Bereich, als der spätere Täter, der dem Geschädigten bekannt ist, mit einer größeren Personengruppe auf die beiden zukam.

Ein Gespräch zwischen den beiden mündet zunächst in verbalen Streitigkeiten, welche schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen Geschädigten und dem Täter endeten. Hierbei wurde der Geschädigte durch mehrere Stiche schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und konnte noch eigenständig in der Nähe befindliche Rettungskräfte ansprechen und um Hilfe bitten. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige und die dazugehörige Personengruppe flüchtete indes über den Fußweg direkt am Mainufer in östliche, wie auch westliche Richtung.

Die Frankfurter Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

