Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240815 - 0808 Frankfurt - Sachsenhausen: Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (14. August 2024) nahmen Polizeibeamte zwei Taschendiebe fest, welche zuvor das Portemonnaie eines 34-Jährigen entwendeten.

Gegen 23:20 Uhr nahm das Diebesduo eine Diskussion des Geschädigten und seiner Begleiterin, welche sich sodann entfernte, wahr. Die beiden 18- und 23-jährigen Tatverdächtigen näherten sich dem Geschädigten und verwickelten diesen in ein Gespräch. Im Laufe dessen entwendete einer der beiden das Portemonnaie des 34-jährigen Mannes. Anschließend flüchteten die beiden über die Alte Brücke in Richtung nördliches Mainufer. Der Geschädigte sowie zwei weitere Begleiter, eilten den Dieben nach. Eine Polizeistreife vernahm das Geschehen und sah zusätzlich, wie einer der Tatverdächtigen die Geldbörse über das Brückengeländer warf. Die Polizeibeamten nahmen die Diebe fest und brachten diese in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Das Portemonnaie händigten die Beamten dem Geschädigten anschließend aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell