Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240816 - 0809 Frankfurt- Sachsenhausen: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht zum Freitag (16. August 2024) raubte ein 24-Jähriger in der Straße Zum Apothekerhof einer Frau das Smartphone, welche gerade damit telefonierte.

Gegen 01:30 Uhr befand sich die 33-jährige Geschädigte auf dem Heimweg und telefonierte hierbei mit ihrem Mobiltelefon, als sich der Tatverdächtige unvermittelt von hinten näherte, ihre Schulter herunterdrückte und das Handy aus der Hand riss. Danach flüchtete der 24-jährige Räuber mit zwei weiteren Männern in Richtung Main. Die Geschädigte konnte indes durch lautes Schreien einen Zeugen auf das Geschehen aufmerksam machen. Die alarmierten Beamten leiteten unverzüglich eine Fahndung ein und hatten Erfolg: Sie fanden den 24-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe und konnten ihn vorläufig festnehmen. Er wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell