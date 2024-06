Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen

Freiburg

Qederquart: Einbrüche in Kindergärten

LK Stade (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden vier Kindergärten in der Region das Ziel von Einbrechern:

Im Schulsteig in Drochtersen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Kindergarten "An der Eiche".

In der Straße Gehrden in Drochtersen brachen Unbekannte in den Kindergarten "Sietwende" ein. Nachdem eine Zugangstür überwunden worden war, suchten der oder die Täter zielgerichtet ein Büro auf und durchsuchten dieses nach Wertsachen.

Der Kindergarten in Freiburg (Elbe), in der Straße "Am Bassin", erhielt ebenfalls ungebetenen Besuch. Vermutlich über ein rückwärtiges Fenster verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Gebäude. Auch in Freiburg wurde gezielt ein Büro aufgesucht und dort weitere Schränke gewaltsam geöffnet.

Bei einem Einbruchversuch blieb es in der Dorfstraße in Qederquart. An einer rückwärtigen Tür konnten Aufbruchspuren festgestellt werden, zu einem Eindringen kam es jedoch nicht.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs, der immer selben Zielrichtung und ähnlichen Vorgehensweise stellt die Polizei einen Zusammenhang zwischen allen vier Taten her. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren.

An allen Tatorten übersteigt der entstandene Sachschaden den Wert des Diebesgutes bei weitem.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Stade unter 04141/1020 entgegen.

