POL-STD: Buxtehude: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Buxtehude (ots)

Am Montagabend meldeten sich gleich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei in Buxtehude und berichteten den Beamten von betrügerischen Anrufen.

Die Betrüger versuchten es mit folgender Masche:

Am Telefon gaben sie an, Beamte der Polizei in Stade zu sein. Der Geschichte nach sei eine ausländische Einbrecher- / bzw. Diebesbande festgenommen worden. In einem sichergestellten Handy der Täter habe man die Nummer der Angerufenen festgestellt, man befürchte nun weitere Einbrüche. Schließlich folgte eine Befragung zu Wertgegenständen, die die Polizei zum Schutz des Eigentums bei dem erwarteten Einbruch in sichere Verwahrung nehmen würde. Die Angerufenen waren am Montag jedoch alle sehr aufgeweckt und erkannten die Betrugsversuche rechtzeitig. Eine Strafanzeige, bei der die Betrüger erfolgreich Wertgegenstände oder Bargeld erbeuteten, wurde bisher glücklicherweise nicht erstattet.

Die Polizei nimmt diese Anrufwelle erneut zum Anlass, vor falschen Polizeibeamten zu warnen. Im Zweifelsfall sollte immer telefonisch oder persönlich Rücksprache mit der zuständigen Polizeidienststelle vor Ort gehalten werden.

