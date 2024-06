Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vorfahrt missachtet - ein Kind bei Verkehrsunfall schwer und sechs Personen leicht verletzt

Stade (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es in Stade zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer und sechs Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Bützflether mit seinem Mazda die Buxtehuder Straße (L111) von Bützfleth kommend in Richtung A26. An der Kreuzung Altländer Straße/Speersort kam zu diesem Zeitpunkt aus Hollern-Twielenfleth eine 33-jährige Staderin mit ihrem Kia und wollte über die L111 gerade aus auf die Altländer Straße fahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel ausgeschaltet, so dass die Verkehrszeichen galten. Sie hatte Vorfahrt zu gewähren.

Die Staderin übersah den von rechts kommenden Mazda, so dass es zum ungebremsten Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Bei dem Aufprall erlitten im Mazda der Fahrer, seine Beifahrerin (25 J.) und zwei Kinder (2 Jahre, 7 Monate) leichte Verletzungen. Ein 4-jähriges Kind wurde jedoch schwer verletz. In dem Kia der Staderin erlitten sie selbst und ihr 22-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Alle Personen wurden danach vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 13.000 Euro.

Die mitalarmierte Feuerwehr unterstütze die Polizei an der Unfallstelle, sicherte die Fahrzeuge ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

