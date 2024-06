Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Ford Galaxy überschlug sich

Drochtersen (ots)

Am Samstag gegen 16:35 Uhr befuhr eine 44-jährige Bliedersdorferin die Barnkruger Straße (L 111) von Stade in Richtung Drochtersen. In einer Linkskurve kam die Frau mit ihrem Ford Galaxy nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte zu stark gegen, schaukelte sich im Grünstreifen linksseitig der Fahrbahn auf und überschlug sich, bis der Ford schließlich rechtsseitig der Fahrbahn in einem Graben zum Liegen kam. Die Feuerwehr Assel, der Rettungsdienst und die Polizei eilten zum Unfallort. Die 44-Jährige wurde vorsorglich ins EKS eingeliefert, konnte das Krankenhaus jedoch nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Am Ford entstand ein Totalschaden, die Feuerwehr barg das Fahrzeug und ein Abschlepper transportierte das Wrack ab. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro.

