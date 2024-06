POL-STD: Stade: Zusammenstoß zwischen Radfahrern - zwei Schwerverletzte

Jork (ots) - In Ladekop ereignete sich in der Nacht zu Sonntag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Mann aus Dollern sein Leben verlor. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen war der Mann mit seinem Opel Meriva zwischen der Autobahnanschlussstelle Jork und Ladekop alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen. Ein zufällig vorbeikommender Angler hatte das ...

mehr