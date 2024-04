Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Mainz-Altstadt (ots)

Am 20.04.2024 gegen 14:50 Uhr wird in der Holzhofstraße in Mainz in Höhe des Bahnhofs "Römisches Theater" eine 38-jährige Fußgängerin aus Köln beim Überqueren des Fußgängerüberwegs von einem 67-jährigen PKW-Fahrer aus Wiesbaden erfasst und kommt zu Fall. Sie wird hierdurch leicht verletzt und medizinisch vor Ort behandelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

