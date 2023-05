POL-PDWIL: Leichtkraftrad aus Carport entwendet

Sosberg (ots) - Am 09.05.2023 gegen 16:36 Uhr wird der Polizei Zell ein Gebäudebrand in Sosberg gemeldet. Dabei soll zuerst eine Scheune in Brand geraten sein, von wo aus das Feuer auf das unmittelbar daneben liegende Wohnhaus übergriff. Die dort wohnhaften Personen konnten sich alle aus dem Wohngebäude retten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sowie Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, daher bitte wir ...

mehr