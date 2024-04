Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Samstag, 20.04.2024 gegen 14:48 Uhr kommt es auf der B9 in Fahrtrichtung Worms zwischen der Abfahrt der BAB 60 und der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim (Dammweg) zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Der 48-jährige Niersteiner fährt mit seinem PKW auf den PKW des 56-jährigen Osthofeners auf. Hierdurch werden beide Fahrer sowie der 13-jährige Beifahrer des Niersteiners leicht verletzt. Alle Beteiligten kommen zur weiteren Untersuchung in Mainzer Krankenhäuser. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Fahrbahn ist kurzzeitig vollgesperrt. Die Unfallursache ist aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen.

