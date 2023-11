Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkstattwagen aufgebrochen

Altena (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte einen an der unteren Rahmedestraße geparkten Werkstattwagen aufgebrochen. Als der Handwerker am Dienstag die Heckklappe des Fahrzeugs öffnete, fiel ihm auf, dass sich die Klappe nicht mehr richtig verschließen ließ und diverse Akku-Geräte fehlten, darunter Makita-Schrauber, -Bohrmaschine und -Trennschleifer. Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun nach Zeugen sucht: Wer hat möglicherweise Personen beobachtet, die sich an dem unterhalb des Edeka-Marktes am Straßenrand parkenden Peugeot Partner zu schaffen machten? Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell