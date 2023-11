POL-MK: Küchengeräte aus Gaststätte gestohlen

Menden (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag, zwischen 00:30 und 10:30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Grüner Weg ein. Die Täter gelangten in die Wohnung, indem sie den gesamten Schließmechanismus ausbauten. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter andrem ein Computer, zwei Spielekonsolen, ein Fernseher und Sammelkarten entwendet. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte ...

