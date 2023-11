POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Hemer (ots) - Nach einer Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe sucht die Polizei nach Zeugen des Streits. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr soll ein 34-jähriger Mann einem 29-jährigen Hemeraner an der Altenaer Straße in Hemer-Westig aufgelauert haben. Der Angreifer soll den Hemeraner bedroht und geschlagen und mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Danach stieg der Angreifer in einen wartenden VW ...

