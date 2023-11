Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Schreckschusswaffe bedroht - Zeugen gesucht

Hemer (ots)

Nach einer Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe sucht die Polizei nach Zeugen des Streits. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr soll ein 34-jähriger Mann einem 29-jährigen Hemeraner an der Altenaer Straße in Hemer-Westig aufgelauert haben. Der Angreifer soll den Hemeraner bedroht und geschlagen und mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Danach stieg der Angreifer in einen wartenden VW Polo und fuhr davon. Die beiden Männer kannten sich. Die Polizei bittet Zeugen der Begegnung sich zu melden unter Telefon 02372/9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell