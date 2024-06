Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Deinste: Einbrecher trieben ihr Unwesen

Deinste (ots)

In der Zeit von Sonntag 18:30 Uhr bis Montag 09:40 Uhr, ereigneten sich in der Bahnhofstraße in Deinste gleich zwei Einbrüche, die Polizei vermutet einen Zusammenhang. Ein oder mehrere Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude des Kulturbahnhofs ein. Im Gebäudeinneren wurden diverse Räumlichkeiten und Schränke aufgebrochen sowie eine Glasscheibe zerstört. Beim Deutschen Feld- und Kleinbahnmuseum hebelten die Unbekannten einen Schuppen und Container auf. Die entstandenen Sachschäden bei den Einbrüchen werden zusammen auf mindestens 5.000 EUR geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation in Fredenbeck unter 04149/933510 entgegen.

