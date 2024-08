Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240818 - 0811 Frankfurt - Bornheim: Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 16. August 2024 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem tätlichen Angriff auf Mitarbeiter eines Rettungsdienstes. Der Aggressor wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 05.30 Uhr wurde eine Funkstreife zu einer Gaststätte "Im Prüfling" gerufen, da dort eine betrunkene Person im Außenbereich randaliere und eine Scheibe eingeschlagen habe. Vor Ort eingetroffen stellte die Streife den 38-jährigen Randalierer fest. Da dieser sich beim Einschlagen der Scheibe an der Hand verletzt hatte und blutete, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Als die Besatzung des eingetroffenen Rettungswagens mit der Versorgung der Verletzung des 38-Jährigen begann, versetzte dieser einem 41-jährigen Rettungsdienstmitarbeiter einen Kopfstoß und verletzte diesen leicht. Bei der unmittelbar folgenden Festnahme durch die Polizeibeamten leistet der Beschuldigte erheblichen Widerstand; weiter beleidigte er die Polizeibeamten lautstark. Nach erfolgter Festnahme und richterlicher Anordnung wurde der Beschuldigte zur Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

