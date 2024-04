POL-NE: Einbruch in ein Juweliergeschäft in Grevenbroich

Meerbusch (ots) - Am Mittwoch (24.04.), zwischen 10 und 11 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Strümper Berg" einzubrechen, indem sie an einem Fenster im rückwärtigen Bereich hebelten. Auf der Schillerstraße gelang es Einbrechern, am selbigen Tag, zwischen 06:00 und 13:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Sie hebelten die Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch ...

